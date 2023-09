Unfälle in Illertissen: Polizei sucht Zeugen

Auf zwei Parkplätzen in Illertissen wurden in den vergangenen Tagen geparkte Autos beschädigt. Wer hat etwas beobachtet?

In Illertissen sucht die Polizei nach zwei Unfällen Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können. Auf dem Schotterparkplatz am Bahnübergang Auer Straße in Illertissen hat eine unbekannte Person zwischen Donnerstag, 7.30 Uhr, und Freitag, 15.40 Uhr, einen geparkten VW Bus beschädigt. Vermutlich stieß der Verursacher beim Öffnen einer Fahrzeugtüre gegen den Bus. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt. Am Freitag meldete sich außerdem ein 71-jähriger Autofahrer bei der Polizei: Er gab an, dass er bereits am Donnerstag beim Ausparken auf dem Parkplatz Dietenheimer Straße 7-9 mit seinem weißen Audi rückwärts gegen das Heck einer gegenüber geparkten dunklen Limousine gefahren sei. Weil der Unfallverursacher den Unfall erst am Folgetag nachträglich der Polizei meldete und keine näheren Angaben zu der angefahrenen Limousine machen kann, sucht die Polizeiinspektion Illertissen nun nach dem Halter des beschädigten Autos. Dieser soll sich bei der Polizei Illertissen unter 07303/96510 melden. (AZ)