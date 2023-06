Unfall am Weiherspielplatz in Illertissen: Polizei sucht Zeugen

Beim Ausparken kollidiert ein Auto in Illertissen mit einem anderen Wagen. Unklar ist, ob das Auto, das Vorfahrt hatte, zu schnell in der Spielstraße war.

Am Weiher in Illertissen sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 54-Jähriger mit seinem Auto rückwärts aus einer Parkbucht aus. Der Wagen kollidierte mit einem anderen Auto, das auf der Straße fuhr. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr, das angefahrene Auto war in südlicher Richtung auf der Straße unterwegs und hatte Vorfahrt.

Der Unfallverursacher äußerte gegenüber der Polizei den Verdacht, dass der andere Fahrzeuglenker zu schnell in der Spielstraße unterwegs war. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Um den Unfallhergang zu klären, bittet die Illertisser Polizei Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)