Unfall an Fußgängerampel: Auto erfasst 13-Jährigen in Illertissen

Ein 13-Jähriger wird in Illertissen von einem Auto angefahren, als er an einer Ampel die Straße überqueren möchte. Dabei wird der Bub leicht verletzt.

Die Illertisser Polizei hat ein Strafverfahren gegen einen Autofahrer eingeleitet, der beim Abbiegen ein Kind übersehen und angefahren hat. Der 13-Jährige wurde dabei nach Angaben der Polizei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Autofahrer übersah beim Abbiegen in Illertissen den jungen Fußgänger

Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Unfall am Sonntagmittag auf der Kreuzung der Hauptstraße mit der Ulmer Straße. Der 32 Jahre alte Autofahrer fuhr auf der Hauptstraße stadteinwärts und bog an der Kreuzung links ab. Dabei übersah er den 13-Jährigen, der ordnungsgemäß die Straße an der Fußgängerampel überquerte. Das Auto erfasste den Buben, dieser stürzte auf die Motorhaube. Eine medizinische Versorgung war laut Polizei zunächst nicht erforderlich. Ein Schaden am Auto entstand nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht.

Die eintreffenden Beamten informierten die Eltern des Kindes über den Unfall. Gegen den Fahrer leiteten sie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)