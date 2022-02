Unfall an Illertisser Hirschkreuzung: Zeigte die Ampel Rot oder nicht?

An der Hirschkreuzung in Illertissen stoßen zwei Autos zusammen. Da sich die Angaben der Unfallbeteiligten widersprechen, sucht die Polizei Zeugen.

Zeigte die Ampel Rotlicht oder nicht? Diese Frage beschäftigt die Polizei nach einem Zusammenstoß am Montagvormittag an der Hirschkreuzung in Illertissen. Denn die Aussagen der Unfallbeteiligten widersprechen sich. Ein 69-Jähriger war mit seinem Auto gegen 10.25 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zeigte die Ampelanlage seinen Angaben zufolge zunächst Rot. Als der Mann bei Grün losfuhr, um nach links in Richtung Memminger Straße abzubiegen, stieß er mit dem Auto einer 73-Jährigen zusammen, die in der Ulmer Straße in südlicher Richtung fuhr. Die Polizei geht davon aus, dass die Ampelanlage für die Frau Rotlicht gezeigt habe und sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07303/9651-0 erbeten.

Durch die Kollision touchierte der 69-Jährige mit seinem Auto zusätzlich die Ampelanlage. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.