Illertissen

17:00 Uhr

Von drei "Personen" waren zwei Hunde: Wenn das Auto beim Unfall den Notruf wählt

Plus Auf der Autobahn A7 bei Illertissen kommt ein Auto von der Fahrbahn ab - und ruft selbst die Rettungsleitstelle an. Wieso das immer häufiger der Fall ist.

Von Wilhelm Schmid

Wenn bei der Rettungsleitstelle Krumbach das Telefon klingelt, ist inzwischen immer öfter ein Auto dran: Dann nämlich, wenn sich das eCall-System einschaltet, weil das Auto in einen Unfall verwickelt wurde. Dass eine Autofahrerin mit ihren beiden Hunden auf der A7 bei Illertissen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen war, erfuhr die Leitstelle schon vor dem Eintreffen der Ersthelfer - und konnte so noch schneller Hilfe an die Unfallstelle schicken.

