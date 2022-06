Unfall auf der Autobahn mit 12.000 Euro Schaden: Fahrer flüchtet

Ein 20-Jähriger muss auf der Autobahn bei Illertissen einem Auto ausweichen, das plötzlich auf seine Fahrspur gerät. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag auf der A7 einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht – und fuhr anschließend einfach weiter.

Nach Angaben der Polizei war gegen 5 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer auf der Autobahn in Richtung Füssen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Vöhringen und Illertissen wollte er ein schwarzes Auto überholen. Als er sich auf gleicher Höhe mit diesem Fahrzeug befand, geriet das schwarze Fahrzeug aus unbekannten Gründen auf die Überholspur, worauf der 20-Jährige stark abbremsen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Glücklicherweise blieb er dabei unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden am Auto und an der Schutzplanke in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei dürfte der unbekannte Lenker des schwarzen Autos die Kollision mitbekommen haben, er setzte seine Fahrt aber einfach fort. Marke und Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs sind derzeit noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-311 zu melden. Gegen den Unfallverursacher nahmen die Polizeibeamten strafrechtliche Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. (AZ)