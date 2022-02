Unfall auf Supermarktparkplatz: Mann wird zwischen zwei Autos eingeklemmt

Ein Mann ist bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Illertissen leicht verletzt worden. Sein Bein wurde zwischen Autos eingeklemmt.

Ein Unfall hat sich am Samstagabend auf einem Supermarktparkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen ereignet. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei übersah ein Autofahrer beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke einen Passanten, der auf dem gegenüberliegenden Parkplatz gerade seinen Kofferraum mit Einkäufen belud. Das Bein des Mannes wurde kurzzeitig zwischen den beiden Autos eingeklemmt. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)