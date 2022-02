Unfall: Autofahrer übersieht Radler in Illertissen

Ein Auto und ein Fahrradfahrer sind in Illertissen frontal zusammengestoßen. Der Radler kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Ein Auto und ein Fahrradfahrer sind am Montag in Illertissen frontal zusammengestoßen. Der Radler stürzte, wurde laut Polizei aber nur leicht verletzt. Dem Bericht zufolge fuhr nachmittags ein 72-Jähriger im Auto auf der Nordtangente in Richtung Osten. An der Kreuzung zur Ulmer Straße wollte er nach rechts abbiegen. Dazu lenkte der 72-Jährige auf die Abbiegespur, die im Ampelbereich mit einem Fahrradweg kreuzt. Er übersah einen vorfahrtsberechtigten Radler, der wiederum laut Zeugenaussagen unvermittelt und sehr zügig auf die Fahrbahn gefahren war. Der 29-Jährige wurde nach dem Unfall mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Gegen den Senior wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)