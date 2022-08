Unfall bei McDonald's in Illertissen verdirbt Autofahrer den Appetit

Spontan entscheidet sich ein Autofahrer gegen die Einfahrt in den Drive-In des Schnellrestaurants in Illertissen. Er verursacht dadurch einen Zusammenstoß.

Ein Unfall vor dem McDonald's-Schnellrestaurant in Illertissen hat am Sonntagnachmittag einen hohen Sachschaden verursacht. Dementsprechend betitelt die Pressestelle des Präsidiums in Kempten die Meldung im aktuellen Polizeibericht mit "Autofahrer ist der Appetit vergangen". Gegen 16.30 Uhr, so teilt die Illertisser Polizei mit, wollte ein 61 Jahre alter Autofahrer im Drive-In im Gewerbegebiet Leitschäcker einen Snack bestellen. Doch als er die lange Schlange vor dem Autoschalter sah, entschied sich der Mann um. Er legte den Rückwärtsgang ein, übersah beim Zurückstoßen jedoch ein anderes Auto, das sich hinter ihm eingereiht hatte. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. (AZ)