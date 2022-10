Unfall bei Überholvorgang in Illertissen: 2000 Euro Schaden

Ein Autofahrer missachtet die Beschilderung und setzt in Illertissen zum Überholen an. Eine andere Fahrerin übersieht den Wagen. Es kommt zu einer Kollision.

Ein Überholvorgang trotz Überholverbots hat am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall in Illertissen geführt. Ein 56-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2031 in südlicher Richtung. Vor ihm befand sich eine Kolonne von drei Fahrzeugen. Trotz Verbots durch Verkehrszeichen setzte der Mann zum Überholen an. Dies übersah die 28-jährige Fahrerin des mittleren der drei Fahrzeuge jedoch, als sie zum Abbiegevorgang in Richtung Jedesheim ansetzte. Es kam zur Streifkollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Gegen den Mann und die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. (AZ)