Unfall beim Abbiegen: Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden bei Illertissen

Beim Abbiegen übersieht ein 23-Jähriger einen anderen Wagen. Die beiden Autos stoßen an der Abzweigung nach Jedesheim frontal zusammen.

Knapp 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall in Illertissen am frühen Donnerstagmorgen. Laut Polizei war ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatstraße 2018 in Richtung Dietenheim unterwegs. An der Abzweigung in Richtung Jedesheim wollte er nach links abbiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Wagen. Die beiden Autos krachten frontal ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Beifahrer des Unfallverursachers als auch die Fahrerin des entgegenkommenden Autos leicht verletzt. Die Frau kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige selbst lieb unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei Illertissen auch die Feuerwehren aus Illertissen und Jedesheim. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)