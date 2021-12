Unfall beim Kreisverkehr: Fahrer macht sich aus dem Staub

Ein Autofahrer will den Wagen, der auf sein Auto aufgefahren ist, beiseite winken. Doch der Unfallfahrer sieht das anders.

Nach einer Unfallflucht bei Illertissen sucht die Polizei nach dem Fahrer einer blauen Limousine. Ein 19 Jahre alter Autofahrer fuhr am Freitag gegen 17 Uhr mit seinem BMW auf der St2018 von Buch in Richtung Illertissen. Kurz vor dem Kreisverkehr bei der Anschlussstelle Illertissen musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein sich hinter ihm befindender Autofahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf den BMW auf.

Der 19-Jährige signalisierte dem Hintermann via Handzeichen aus dem Wagen heraus, dass der Unfallverursacher ihm folgen solle, berichtet die Polizei. Dieser machte sich aber im weiteren Verlauf unerkannt aus dem Staub. Bei dem besagten Auto soll es sich um eine blaue Limousine handeln. Der Fahrer soll sich alleine im Wagen befunden haben. Am BMW brach die Heckstoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen (07303) 9651-0. (AZ)