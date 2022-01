Illertissen

Unfall in Illertissen: Autofahrer missachtet Vorfahrt

Ein Autofahrer wollte abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeugs. So kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall in Illertissen.

In Illertissen hat sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2031 in südlicher Richtung. An der Abzweigung zum Zubringer der Staatsstraße 2018 wollte der Mann nach links abbiegen. Als die Ampelanlage auf grün schaltete, setzte der 51-Jährige zum Abbiegen an, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

