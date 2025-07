Unfall in Tiefenbach: 30-Jähriger wird bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bei einem Unfall am späten Montagnachmittag im Illertisser Stadtteil Tiefenbach ist ein 30-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 54-Jähriger gegen 17.35 Uhr auf dem Rothtalring in südlicher Richtung unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 30-Jähriger auf der Bubenhausener Straße in östliche Richtung. An der Kreuzung der beiden Straßen, wo laut Polizei rechts vor links gilt, kam es zum Zusammenstoß. Der 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt, der 54-jährige Verursacher blieb laut Polizei unverletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 20.000 Euro. (krom)

