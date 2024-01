Unfall mit Leichtverletztem am Ortsrand von Betlinshausen

Der Fahrer eines Pick-ups übersieht offenbar ein anderes Auto - es kommt zum Unfall am Rand des Illertisser Stadtteils Betlinshausen. Eine Person wird leicht verletzt.

Zu einem Unfall mit einem Verletzten kam es am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr am südlichen Ortsrand des Illertisser Stadtteils Betlinshausen: Ein mit einem Erwachsenen und zwei Kleinkindern besetztes Auto fuhr auf der Kreisstraße NU 9 von Tiefenbach kommend in Richtung Illertissen geradeaus, als gleichzeitig ein Pick-up vom Tiefenbacher Weg her kommend in Richtung der gegenüberliegenden Straße "Zum Reiser" in die vorfahrtberechtigte Kreisstraße einfuhr. Der Fahrer des Pick-ups hatte offenbar das Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Unfall im Illertisser Stadtteil Betlinshausen: Polizei rechnet mit 20.000 Euro Schaden

Die weiteren Beteiligten wurden an Ort und Stelle im Rettungswagen untersucht und konnten danach wieder unverletzt entlassen werden. Der Sachschaden wurde von der Polizei in einer ersten vorläufigen Schätzung mit rund 20.000 Euro angegeben. Die Feuerwehr Betlinshausen sicherte die Unfallstelle für die Dauer der polizeilichen Ermittlungen und der Aufräumungsarbeiten ab, wobei der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden konnte, sodass kaum Verkehrsbehinderungen auftraten.

Die ebenfalls von der Leitstelle aufgrund der ersten Notrufe vorsorglich alarmierten Feuerwehren aus Bellenberg und Illertissen konnten nach Ankunft an der Einsatzstelle wieder abrücken, da keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. (wis)