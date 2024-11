Unfall: Staatsstraße 2018 gesperrt

Auf der Staatsstraße 2018 (Autobahnzubringer) hat sich kurz vor 12 Uhr mittags zwischen Illertissen und Dietenheim, kurz vor der Illerbrücke, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie vor Ort zu erfahren war, wurden drei Menschen verletzt, davon einer schwer. Nach ersten Erkenntnissen stießen zwei Automobile, davon eines mit Anhänger, zusammen. Die Feuerwehren Dietenheim, Illertissen und Jedesheim sperren derzeit die Staatsstraße 2018 von der Autobahn kommend an der Abfahrt zur Memminger Straße sowie an der Einmündung der Zähringerstraße und am Kreisverkehr südlich von Dietenheim und leiten den Verkehr entsprechend um. Es empfiehlt sich, zwischen Dietenheim und Illertissen die Dietenheimer beziehungsweise Illertisser Straße zu nutzen. Wir berichten weiter, sobald neue Informationen vorliegen. (WIS)

