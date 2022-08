Unfallflucht in Illertissen: Auto in Tiefgarage beschädigt

Eine unbekannte Person fährt in einer Tiefgarage in Illertissen mit ihrem Wagen gegen ein anderes Auto. Um den entstandenen Schaden kümmert sie sich nicht.

Eine unbekannte Person hat am Dienstagmittag ein Auto in Illertissen beschädigt. Dem Polizeibericht zufolge handelt es sich um einen grauen VW Touran, den der Besitzer gegen 12.30 Uhr in der Tiefgarage eines Verbrauchermarkts am Saumweg abgestellt hatte. Als der Mann nach etwa 30 Minuten zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange.

Der Verursacher oder die Verursacherin hatte die Tiefgarage verlassen, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)