Unfallflucht in Illertissen: Mercedes an der Hauptstraße beschädigt

Ein Unbekannter fährt in Illertissen ein geparktes Auto an und danach einfach weiter. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 2500 Euro.

In der Illertisser Hauptstraße ist am Montagnachmittag ein Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen 16.20 und 17.30 Uhr. Der graue Mercedes stand ordnungsgemäß in einer Parklücke am Straßenrand und wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Den entstandenen Schaden schätzt die Illertisser Polizei auf 2500 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls können sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Dienststelle wenden. (AZ)