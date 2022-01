Unfallflucht in Illertissen: Polizei sucht in zwei Fällen nach Zeugen

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in Illertissen einen BMW touchiert und sich dann von der Unfallstelle entfernt hat. Auch in einem ähnlichen Fall suchen die Beamten Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat in Illertissen einen schwarzen BMW angefahren und ist geflüchtet. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Sonntag im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 21.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Memminger Straße. Der BMW stand dort auf der abgesetzten Hochrampe.

Die Täterin oder der Täter touchierte die Stoßstange des Autos und verursachte so einen Schaden von geschätzt 2.500 Euro. Anschließend flüchtete die Verursacherin oder der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Unbekannte Person reißt Maschendrahtzaun aus Halterung

Am Montag, im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, beging im Bereich der Robert-Hansen-Straße eine weitere Person Fahrerflucht. Diese befuhr dort den Feldweg entlang eines Firmengeländes. Hierbei touchierte sie beziehungsweise er einen Zaunpfosten und riss im Anschluss etwa 30 Meter Maschendrahtzaun aus den Halterungen. Das teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

