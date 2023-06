Illertissen

Unfallflucht in Illertissen: Wem gehört das orangefarbene Auto?

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in der Hauptstraße in Illertissen. An der Unfallstelle wurden Farbreste gefunden.

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag in Illertissen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.15 Uhr fuhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße 30 eine unbekannte Person gegen das rückwärts eingeparkte Fahrzeug eines Illertissers, der sich kurz in der nahegelegenen Apotheke aufhielt. Der Audi A6 Avant aus Illertissen wurde an der rechten vorderen Stoßstange großflächig verkratzt. Die Polizei entdeckte am Fahrzeug orangefarbenen Fremdfarbabrieb. Wer Hinweise auf den Unfallhergang oder einen verantwortlichen Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

