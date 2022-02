Unfallflucht: Mann fährt nach Parkrempler davon

Ein Autofahrer hat in Illertissen Unfallflucht begangen. Es gab aber einen Beobachter.

Ein Mann hat am Montagmittag in der Gustav-Stresemann-Straße in Illertissen eine Unfallflucht beobachtet. Ein 63-Jähriger wollte rückwärts ausparken und fuhr dabei gegen ein abgestelltes Auto. Der Zeuge sprach den Unfallverursacher darauf an. Dieser meinte, es handle sich um keinen Schaden, sondern nur um eine Verschmutzung, und fuhr weg. Der Beobachter verständigte die Polizei. Über das amtliche Kennzeichen ließ sich der 63-Jährige schnell ermitteln. Tatsächlich war ein Schaden von geschätzten 2300 Euro entstanden. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)