Illertissen

12:00 Uhr

Unfallschwerpunkt in Illertissen: Wieder kracht es am Autobahnzubringer

Lokal Eine Ampelanlage und nachgerüstete Blinklichter sollten den Unfallschwerpunkt in Illertissen sicherer machen. Am Montagabend wurden drei Menschen verletzt.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Wieder einmal hat sich an der unteren Zubringerkreuzung auf der Staatsstraße 2031 vor Jedesheim ein schwerer Unfall ereignet. Die Kreuzung gilt seit Langem als Unfallschwerpunkt im Stadtgebiet. Ein Jahr ist es her, als hier die Bauarbeiten für eine Ampelanlage begannen, welche die Gefahr senken sollte. Doch auch danach krachte es an dieser Stelle immer wieder - denn auch das Ampelsignal führt offenbar teilweise zu Missverständnissen bei den Fahrerinnen und Fahrern. So auch in diesem Fall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen