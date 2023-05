Unfallverursacher gibt in Illertissen eine falsche Handynummer an

Eine Frau will sich um eine Schadensregulierung kümmern, doch die vorliegende Telefonnummer existiert nicht. Die Polizei geht von einem Versehen aus.

War es eine bewusste Täuschung oder ein Versehen? Offenbar hat die Verursacherin oder der Verursacher nach einem Parkrempler in Illertissen an dem beschädigten Auto eine falsche Telefonnummer hinterlassen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Montag zwischen 5.20 und 12.10 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Dietenheimer Straße. Dort wurde ein geparktes Auto angefahren. Auf einer Nachricht an dem grauen BMW stand eine Mobilfunknummer. Als die Besitzerin des BMWs zu ihrem Auto zurückkehrte und sich um die Schadensregulierung kümmern wollte, musste sie feststellen, dass die Handynummer so nicht existiert.

Die Person, die den Unfall verursacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit von einem Versehen beim Aufschreiben der Telefonnummer aus. Deshalb wird die Person, die den Unfall verursacht hat, gebeten, sich bei der Dienststelle in Illertissen zu melden. Auch weitere Zeugenhinweise werden dort unter der Telefonnummer 07303/9651-0 aufgenommen. (AZ)