„Unter der Erde von Illertissen“: Ausstellung zeigt Ideen für Bauten am Schlossberg

Im Hochschulzentrum Vöhlinschloss in Illertissen ist von Montag, 17. Februar, bis Gründonnerstag, 17. April, eine besondere Ausstellung zu sehen. Nach den studentischen Entwürfen der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf zur Wiederbelebung des alten barocken Schlossgartens mit dem Motto „Über den Dächern von Illertissen“ heißt es nun: „Unter der Erde von Illertissen.“

Der Architekturstudent der Technischen Hochschule Augsburg Tizian Neidlinger hat sich in seiner Masterarbeit „Reaktivierung und Nutzungserweiterung von Schlössern und Denkmälern“ mit Erdhügelbauten auseinandergesetzt. Diese Bauwerke belegten, wie kreativ und nachhaltig Architektur ist, heißt es in einer Mitteilung des Hochschulzentrums. Sie zeigen Ansätze, wie pragmatisch Raumnot behoben werden kann. Am Beispiel des Illertisser Vöhlinschlosses verdeutlicht Neidlinger, wie die Nutzung von Schlössern und Denkmälern durch Erdhügelbauten erweitert werden kann.

Ausstellung: Erdhügelbauten Illertissen im Vöhlinschloss.

Die unterirdische Wohnarchitektur ist als künftige Unterkunftsmöglichkeit für Studierende erdacht worden. In der Ausstellung können Interessierte mehr über die Geschichte, die Bauweise und die ökologischen Vorteile dieser Strukturen erfahren. Mit sechs großformatigen Postern und zwei anschaulichen Modellen wird das Thema lebendig und greifbar gemacht. Als besonders spannend werden in der Mitteilung die „innovativen und interdisziplinären Ansätze“ des Studenten hervorgehoben, der mit seiner Arbeit als Grenzgänger zwischen Landschafts- und Gebäudearchitektur wandere.

Die kostenlose Ausstellung ist jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr im zweiten Obergeschoss des Hochschulzentrums im Haupttrakt des Vöhlinschlosses zu sehen. (AZ)