Unterrother Straße wird halbseitig gesperrt

Für eine Baustelle muss in Illertissen die Unterrother Straße halbseitig gesperrt werden.

In Illertissen gehen die Bauarbeiten am Geh- und Radweg in die Stadt weiter. Deswegen wird es nun erneut Einschränkungen für den Verkehr geben.

Seit mehreren Wochen laufen die Bauarbeiten am Geh- und Radweg entlang der Unterrother Straße in Illertissen auf Hochtouren. Während der Bauzeit kommt es immer wieder zu Einschränkungen für den Verkehr. Jetzt hat die Stadt erneut eine halbseitige Sperrung in diesem Bereich angekündigt. Ab Dienstag, 11. Juli, wird nach Angaben der Stadtverwaltung die Unterrother Straße zwischen der Einmündung Ahornweg und der Zufahrt zur Obenhausener Straße halbseitig stadteinwärts gesperrt. Der Fußgängerverkehr sowie die Zufahrtsmöglichkeit für die Anlieger zu ihren Grundstücken soll dabei sichergestellt sein. Die Bewohner der Gebäude Unterrother Straße 3 und 5 sowie die Bewohner des Gebäudekomplexes Vöhlingärten können die Straße bis zu der jeweiligen Grundstückseinfahrt stadteinwärts benutzen, heißt es aus dem Rathaus. Die Sperrung soll bis längstens 5. August dauern. Das Zentrum der Stadt Illertissen ist während der Zeit der Sperrung weiterhin über die Zufahrtsmöglichkeit über die Memminger Straße erreichbar. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere auch die Anlieger um Verständnis für die Beeinträchtigung durch diese Baumaßnahme. (AZ)

