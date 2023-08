Illertissen

12:00 Uhr

Unterwegs mit Friedensglocke: Zwischenstopp auf dem Weg nach Jerusalem

Mit Hubert Wolf aus Bibertal-Kissendorf nimmt auch ein Pferdefreund aus der Region am Südtreck teil. Er ist sich jetzt schon sicher, dass er 2025 beim Friedenstreck nach Jerusalem mit seinem Gespann dabei ist.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Als Mittwochabend gegen 17 Uhr der mittelalterlich anmutende Tross mit Kutschen und Planwagen auf den Festplatz in Illertissen einbog, handelte es sich nicht etwa um die Parade eines historischen Vereins, sondern den Friedensglockentreck. Sein Name steht für die Botschaft, und der zugehörige Verein „Friedensglocken e. V“ hat seinen Sitz in Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Das Reisegepäck ist vor allem ideeller Art: mit Menschen über den Frieden zu reden.

Einen ungeplanten Zwischenstopp machte der Treck am Mittwochnachmittag noch in der Innenstadt. Dass Bayerns Innenminister Joachim Herrmann beim Blaulichtempfang in der Historischen Schranne anwesend war, nutzte die Gruppe für eine kurze Stippvisite und ein Gespräch mit dem Minister. Donnerstag früh noch vor der Abfahrt um 9 Uhr gab es noch Besuch für die Reisegesellschaft von Bürgermeister Jürgen Eisen. Bei der Gelegenheit gab es gegenseitige Präsente zum Thema Frieden.

