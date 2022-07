Illertissen

vor 2 Min.

Uwe Seeler hatte gute Beziehungen nach Illertissen

Lokal Der jüngst verstorbene Fußballer Uwe Seeler pflegte Freundschaften und Geschäftsbeziehungen nach Illertissen. Das hing mit der "Iller-Bombe" zusammen.

Von Wilhelm Schmid

Uwe Seeler, unbestritten einer der größten Fußballspieler aller Zeiten, hatte jahrzehntelang enge freundschaftliche und geschäftliche Beziehungen nach Illertissen. Der am Donnerstag verstorbene Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft hatte als Profisportler an vier Weltmeisterschaften teilgenommen und sich dort jedes Mal in die Torschützenliste eingetragen, was außer ihm bisher weltweit nur drei weiteren Spielern (Pelé, Miroslav Klose und Cristiano Ronaldo) gelang. Und das ist nur ein Beispiel aus der langen Reihe seiner Erfolge, die alle eines gemeinsam haben: Sein berühmtes "Hinterkopf-Tor" bei der WM in Mexiko 1970 sowie die meisten seiner zahlreichen Titel als Torschützenkönig von der Oberliga Nord über die Bundesliga bis hin zu Europapokalwettbewerben und Weltmeisterschaften erzielte er mit Fußbällen aus Illertissen.

