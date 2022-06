Vater fährt betrunken Auto, Kind sitzt mit im Fahrzeug

Die Polizei stoppt einen Autofahrer in Illertissen, ein Test zeigt einen Wert von mehr als zwei Promille. Auch das Jugendamt wird über den Vorfall informiert.

Ein Auto, das in Schlangenlinien zwischen Unterroth und der Autobahnanschlussstelle Illertissen fuhr, ist am frühen Sonntagabend der Einsatzzentrale in Kempten mitgeteilt worden. Eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen machte sich auf den Weg und fand den Wagen wenig später an einer Tankstelle in Illertissen. Bei der Kontrolle fiel der 44 Jahre alte Fahrer den Beamten laut Polizeibericht durch Alkoholgeruch auf. Eine Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Zudem behielt die Streife den Führerschein des Mannes und den Fahrzeugschlüssel ein.

Gegen den 44-Jährigen wird strafrechtlich ermittelt

Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 44-Jährige nicht allein unterwegs. Mit im Fahrzeug befand sich auch sein Sohn im Grundschulalter. Die Polizisten übergaben den Buben an seine Mutter. Gegen den 44-Jährigen nahmen sie strafrechtliche Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr auf. Darüber hinaus informieren die Beamten das zuständige Jugendamt über den Vorfall. (AZ)