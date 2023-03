Verein für Gartenbau und Landschaftspflege startet in die Saison

Bei den Gartenfreunden in Illertissen steht ein umfangreiches Jahresprogramm an.

In der mit frischen Frühlingsfarben dekorierten Historischen Schranne trafen sich die Mitglieder des Vereins für Gartenbau uns Landschaftspflege Illertissen zur Jahresversammlung. Vorsitzende Ingeborg Remiger freute sich über das große Interesse.

Die Vorsitzende machte auf viele Vereinsaktivitäten aufmerksam. Das neue Jahresprogramm beginnt am 15. April mit der Teilnahme am Öko- und Regiomarkt bei der Schranne. Ab Mai finden wieder die Stammtische im Museumscafe statt, immer am ersten Samstag im Monat, um 15 Uhr. Im Mai wird die „alte Tiefenbacher Kläre“, heute ein Biotop, besichtigt. „Basteln mit Martina“ ist im Mai angesagt. Im Juni stehen abendliche Gartenbesichtigungen und Kränze binden auf dem Programm. Nach Füssen führt der Jahresausflug. Das Boschenbinden vor Maria Himmelfahrt darf auf dem Programm nicht fehlen. Nach einer Obstpressaktion mit Kindern im Oktober geht das Gartenjahr mit der Herbstversammlung am 24. November zu Ende. Außerdem stellte die Vorsitzende den Wettbewerb „Der naturgemäße Garten“ ein Rückzugsort für Tiere und Pflanzen, vor.

Im Namen der Stadt bedankte sich Erster Bürgermeister Jürgen Eisen für das grüne Engagement des Vereins für die Gartenstadt Illertissen. Über „Baumarten im Klimawandel“ informierte Forstamtsrat Bernd Karrer die Hobbygärtner. Vom Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs bei den letztjährigen Illertisser Gartentagen überreichte der Verein an den Förderkreis für tumor- und leukämieerkrankte Kinder Ulm e. V. und ASB für den Wünschewagen je 1000 Euro. Alois Hofmann von ASB und Elvira Wäckerle von der Ulmer Einrichtung nahmen die Schecks in Empfang. Zum Abschluss wurden noch die vielen, blumigen Tombolapreise den Gewinnern überreicht. (AZ)