Illertissen

18:15 Uhr

Verhandlungen mit Kauf-Interessent gescheitert: So geht es bei R-Pharm weiter

R-Pharm will den Standort in Illertissen verkaufen. Verhandlungen mit einem Interessenten sind nun gescheitert.

Plus R-Pharm will den Standort in Illertissen verkaufen. Weit gediehene Verhandlungen mit einem Interessenten sind jetzt gescheitert. Wie geht es jetzt weiter?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Der russische Pharmakonzern R-Pharm will sein deutsches, in Illertissen ansässiges Tochterunternehmen R-Pharm Germany verkaufen. Man sei "aus politischen Umständen heraus gezwungen", wie ein Unternehmenssprecher im November vergangenen Jahres sagte. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? An diesem Mittwoch gab es eine Information für die Beschäftigten, zu vermelden war jedoch nichts Positives.

"Wir waren mit einer Firma in Kontakt, die aus meiner Sicht auch ganz gut zum Standort Illertissen gepasst hätte", sagt Firmensprecher Felix Schmitt. Es hätten "engere Verhandlungen" stattgefunden und ein "sehr konkretes" Angebot vorgelegen. Am Ende aber seien beide Parteien dann doch nicht zusammengekommen. Weil viele Beschäftigte in die Abläufe involviert gewesen seien und "hoffnungsvoll draufgeblickt haben", folgte am Mittwoch die entsprechende Mitarbeiterinformation.

