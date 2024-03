Vermummter Mann klingelt bei Seniorin und stiehlt Geld

Ein dreister Dieb hat in Illertissen zugeschlagen. Er erbeutete eine Geldkassette. Die Polizei sucht Hinweise auf den Mann.

Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend in Illertissen eine Wohnung betreten und dort Bargeld erbeutet: Gegen 21:50 Uhr, so meldet es die Polizei, klingelte der Mann in der Adalbert-Stifter-Straße an der Haustür einer betagten Frau. Nach dem Öffnen stand ihr der etwa 40-Jährige vermummt gegenüber. Er trat unvermittelt in das Hausinnere und forderte mit ausländischem Akzent ohne Gewaltandrohung die Aushändigung von Bargeld, heißt es dazu weiter. Als die Geschädigte eine zweistellige Summe aus ihrem Geldbeutel übergeben hatte, forderte der Mann mehr Geld.

Als die Seniorin nicht reagierte, ging der Eindringling selbst im Haus umher und stieß dabei auf eine grüne Geldkassette. Diese nahm er komplett an sich und verließ das Haus wieder. In der Kassette befand sich Bargeld. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm die Ermittlungen auf. Es ist anzunehmen, dass der Täter die grüne Geldkassette auf seiner Flucht entsorgte. Daher werden Personen, welche im Umfeld der Adalbert-Stifter-Straße eine Geldkassette finden, und Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Illertissen in Verbindung zu setzen (AZ)