Veronika Kögel triumphiert am Daumengipfel

Unter strahlendem Sonnenschein und perfekten Bedingungen fand das 39. Skitourenrennen der Alpenvereinsektion Illertissen statt. 16 ambitionierte Skitourengeherinnen und Skitourengeher versammelten sich auf der Schwarzenberghütte, um sich der Herausforderung zu stellen: Ein Aufstieg von 850 Höhenmetern zum Gipfel des Großen Daumen auf 2280 Metern. Der Startschuss fiel traditionell oberhalb der Käseralpe. Mit Fellen unter den Tourenski kämpften sich die Teilnehmer in Richtung Gipfel. Bei den Damen konnte sich Veronika Kögel mit einer herausragenden Zeit von 1:19:00 Std. und damit als Tagessiegerin durchsetzen. In der Kategorie der Herren sicherte sich Jürgen Bleyer mit einer Zeit von 1:35:00 Std. den ersten Platz. Bei den Oldies ab 60 triumphierte Andreas Gamper, der den Gipfel in beeindruckenden 1:20:00 Std. erreichte. Oben angekommen, wurden die Athleten mit einem atemberaubenden Panorama belohnt. Nach einer Gipfelrast und einem gemeinsamen Gruppenfoto folgte die rasante Abfahrt zurück zur Schwarzenberghütte. Einige Teilnehmer erklommen im Anschluss noch den benachbarten Kleinen Daumen, bevor der sportliche Tag mit einem gemütlichen Abendessen in unserer Schwarzenberghütte und unserer Wirtsleuten Diana und Max seinen Ausklang fan.

