Schulentscheidung vertagt: Moderne Ganztagsschule statt Gangschule?

Der Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschule kommt: Ab dem Schuljahr 2026/27 haben Eltern und Kinder in der ersten Klasse das Recht auf Betreuung am Nachmittag. Ab 2029/2030 gilt es für alle Klassenstufen der Grundschule. Der Illertisser Stadtrat befasst sich seit mehreren Sitzungen damit, wie die Grundschulen der Teilorte und die Bischof-Ulrich-Grundschule in der Kernstadt dafür fit gemacht werden sollen. Und was das alles kosten wird. Weil die Zeit drängt und Fördermittel rechtzeitig beantragt werden müssen, sollte insbesondere eine große Entscheidung noch vor den Sommerferien fallen: Ob die Bischof-Ulrich-Grundschule erweitert oder ob eine neue Außenstelle im Westen der Stadt gebaut wird. Doch das Thema ist schon wieder vertagt worden.

Grund ist, so erläutert Bürgermeister Jürgen Eisen auf Anfrage: „Wir machen mit dem Stadtrat noch Schulbesichtigungen, damit die Räte den Unterschied zwischen einer Gangschule, wie der Bischof Ulrich Schule, und einer modernen Schule für den Ganztagsunterricht beziehungsweise Hort – wie von den Eltern gefordert – sehen.“

Illertissen: Stadtrat sucht Lösungen für Ganztagsbetreuung an der Bischof-Ulrich-Grundschule.

„Gangschulen“, so erläutert der Bürgermeister, seien früher gebaut worden, der Begriff ergibt sich aus der Bauweise, dass ein Gang mit Klassenzimmern angeordnet wurde, ohne Aufenthaltsmöglichkeiten. Heute würden Schulen anders gebaut, da die Kinder viel länger in der Schule oder im Hort sind, oft den ganzen Tag. In den vergangenen Jahren hätten sich immer mehr Schulen – allen voran in Skandinavien – neue Lernraumkonzepte entwickelt und umgesetzt, um individuelles und problemlösendes Lernen zu fördern, so Eisen weiter. Die herkömmlichen Klassenzimmer würden dort um weitere Flächen ergänzt, die eine größere Differenzierung möglich machen. So würden Rückzugsorte oder Gruppenräume geschaffen oder die Klassenzimmer so vergrößert, dass eine Differenzierung innerhalb eines Raums möglich sei. „Die neuen Schulen sind lichtdurchflutet, hell und offen, mit flexiblen Raumkonzepten und moderner Sporthalle. Das ist aus meiner Sicht die Zukunft, um Bildung, von der Deutschland lebt, zu verbessern und das im wichtigen Grundschulalter.“

Die Kostenschätzungen, die das Memminger Planungsbüro für Neubau der Außenstelle und Anbau der Bestandsschule in der Sitzung im Juni vorgelegt hatte, hatte eigentlich deutlich für die Erweiterung der Bischof-Ulrich-Grundschule gesprochen. Sie würde für die Stadt im Vergleich zu einer Filial-Schule 7,5 bis 8,5 Millionen Euro günstiger ausfallen. Dass nun die Entscheidung verschoben ist, legt nahe, dass wohl doch nicht nur die Kosten eine Rolle spielen sollen.