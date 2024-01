Viel Blaulicht in Illertissen - wegen eines Rasenmähers

Etliche Einsatzkräfte sind am Freitag in Illertissen ausgerückt. Doch der Einsatz gestaltete sich ganz anders als erwartet.

Dass man einen Rasenmäher für die kommende Saison wieder rechtzeitig fit machen muss, versteht sich für einen schwäbischen Gartenfreund von selbst. Dass man dann aber den ersten Probelauf nicht unbedingt in der Tiefgarage einer großen Wohnanlage veranstalten sollte, das lernte ein Mann am Freitagmittag in der Illertisser Franz-Mang-Straße auf eindrucksvolle Weise. Nach den ersten Rauchwolken aus dem Auspuff des Geräts stellte sich heraus, dass nicht nur der Rasenmäher, sondern auch die Brandmeldeanlage funktionsfähig war.

Alarm in Illertissen: Löschzug rückt aus

Das im Feuerwehrjargon als "BMA" abgekürzte Gerät tat das, was es tun sollte: Es meldete den Rauch und löste Alarm bei der Integrierten Leitstelle "Donau-Iller" in Krumbach aus. Und auch diese tat wiederum, was sie tun sollte, denn sie alarmierte die Feuerwehr Illertissen, die auftragsgemäß mit einem kompletten Löschzug ausrückte.

So waren rasch zwei Löschfahrzeuge und die Drehleiter vor Ort. Ein BRK-Rettungswagen sowie eine Polizeistreife vervollständigten die "Blaulichtparty". Glücklicherweise war der Grund für den Alarm schnell klar. Nach eingehender Kontrolle der Tiefgarage sowie kurzer Belehrung des Verantwortlichen durch die Polizei löste sich die Versammlung wieder auf, sodass der alte Grundsatz "Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig alarmiert" auch im Neuen Jahr bestätigt wurde. Das Ganze wird nun als "Täuschungsalarm" verbucht und die Einsatzkräfte hatten einmal mehr ihre Schnelligkeit unter Beweis gestellt.