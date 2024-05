Viel "Handgeklapper" für kleine und große Kämpfer in Illertissen

Mit "Ritter im Schloss" bietet der Illertisser Verein für Heimatpflege eine Veranstaltung für Kinder an. Die Gruppe Armati Equites gewährt Einblick in die Geschichte.

Der moderne Ritter bevorzugt eine leichte Rüstung. Valentin ist acht Jahre alt und wäre dem Dasein als Recke nicht abgeneigt. „Sie sind mutig, müssen kämpfen und haben eine Burg“, sagt er. Sein Zwillingsbruder Vitus meint: „Ritter machen lauter Sachen, die andere nicht machen.“ All diese Überlegungen haben einen Grund: Im Hof des Schlosses zu Illertissen bietet der Verein für Heimatpflege eine Veranstaltung speziell für Kinder an. Ihr Name: „Ritter im Schloss“. Etwa 80 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen dabei die Erklärungen und Schaukämpfe von Mitgliedern der Rittergruppe Armati Equites.

Ritter im Schloss: Geschichte in Illertissen lebendig halten

Die „gewappneten Reiter“, wie die Kämpen auf Deutsch heißen, sehen mit ihren Rüstungen, Helmen, Schilden und Waffen sehr lebensecht aus. Sogar eine holde Dame mit Kinderwagen – ein Zugeständnis an die Neuzeit – ist mit dabei. „Es ist ein Fenster ins Mittelalter“, erklärt Organisatorin Therese Brock vom Heimatpflegeverein über das etwa einstündige Angebot, das regelmäßig im Mai stattfindet. Damit solle das Interesse der Kinder geweckt werden. „Wir wollen Geschichte lebendig halten“, fügt sie hinzu.

„Ein Ritter fällt nicht einfach so vom Himmel“, lässt denn auch der Herold der Armati Equites gleich bei der Präsentation der Mitwirkenden verlauten. Vom Pagen zum Knappen und schließlich bis zum Ritter sei es ein langer Weg gewesen, erläutert Guy de Dampierre, ein stattlicher Mann und rechte Hand des französischen Königs, wie er stolz der Menge verkündet. Training vielerlei Art sei Teil der Ausbildung gewesen, „aber ein Ritter musste auch etwas Poesie in sich haben“, so der hohe Herr.

Dass den kleinen und großen Zuschauern Informationen über die Ritterschule, über die Ausbildung sowie über Stationen im Ritterdasein vermittelt werden, das sei der Wunsch der Veranstalter gewesen, sagt Therese Brock, die zusammen mit Josie Hirschberger auch Kinderführungen anbietet. Jedoch, das liegt schon in der Natur der Sache, sind es die Schaukämpfe, die im Mittelpunkt des Interesses stehen. Gezeigt wird beispielsweise, wie ein Lehrmeister seinen Knappen im Schwertkampf unterrichtet. Das meiste "Handgeklapper" erhält aber der junge Herr von Adlerstein. Der Mini-Ritter zeigt den Großen kühn und unkonventionell, wo es lang geht.

Die elfjährige Alina kann sich vorstellen, Ritterin zu sein

„Mir gefällt's“, urteilt der achtjährige Vitus über die Darbietungen mit Schild, Schwert, Streitaxt und weiteren Waffen. War das Rittertum im Mittelalter ausschließlich in männlicher Hand, so hat sich das längst emanzipiert. Alina etwa, elf Jahre alt, könnte sich schon vorstellen, Ritterin zu sein. „Es ist interessant, wie sie kämpfen“, urteilt sie. „Man braucht viel Mut.“ Angst vor dem Gegner dürfe man nicht haben, beschreibt sie einige notwendige ritterliche Charaktereigenschaften. „Eine gute Rüstung ist wichtig, sonst wird man leicht besiegt.“ Kein Halten mehr gibt es am Ende der Schau. Dann dürfen die zukünftigen Ritter(innen) alles in die Hand nehmen und ausprobieren.

