Viel Lob für Jugendfeuerwehr, Führungsspitze und Aktive

Bei der Versammlung der kommunalen Feuerwehr Illertissen und des Fördervereins hatte der Vorsitzende Klaus Butterhof eine große Tagesordnung abzuwickeln. Nach dem Bericht des Kommandanten und den Neuwahlen rief er den Bericht von Jugendwart Martin Träger auf. Er leitet derzeit die sechs Mädchen und 25 Jungen umfassende Jugendgruppe, von denen aktuell zwei zu den Aktiven wechselten. In 30 regulären Übungen und vielen weiteren bereitete sich die Gruppe auf den Bundeswettbewerb in Tirschenreuth und den Schwäbischen Jugendwettkampf vor. Beim Bundeswettbewerb erreichten die Jugendlichen im feuerwehrtechnischen Teil ein hervorragendes Ergebnis. Weil der Staffellauf höher gewertet wird, kam man nicht auf die Spitzenplätze. Beim Schwäbischen Wettbewerb fehlten zehn Sekunden auf einen Top-Ten-Platz.

Unmittelbar danach war die Jugend beim Hochwasser stark gefordert. Auf dem Programm standen auch ein Ausflug, eine 24-Stunden-Übung und Freizeitbeschäftigungen. Das Jahr 2025 ist vor allem der Ausbildung und Leistungsprüfungen gewidmet. 33 Kinder von sechs bis zwölf Jahren wurden in der „Feuerdrachen“-Gruppe spielerisch mit der Feuerwehr vertraut gemacht.

2026 wird die Jugendfeuerwehr Illertissen ihr 60-jähriges Bestehen feiern, womit sie zu den ältesten in Bayern zählt. Ein Zeltlager in der Partnerstadt Elbogen/Loket, ein Kreisjugendfeuerwehrtag und eine einwöchige Segelfreizeit in den Niederlanden sollen Höhepunkte bilden.

Schriftführer Tobias Bettenmann listete die umfangreichen Aktivitäten des Fördervereins auf. Kassenwart Christian Stölzle berichtete von der zufriedenstellenden Finanzsituation des Vereins. Bürgermeister Jürgen Eisen spendete hohes Lob für Aktive und Verein: „Stadt und Bürger können stolz auf euch sein!“

Kreisbrandrat Bernhard Schmidt nahm Bezug auf die Ausbildungen im Gerätehaus. Er nannte das Dienstleistungszentrum mit Atemschutz-Übungsanlage, Digitalfunk-Betriebsstelle und dem Stützpunkt der Feuerwehr Illertissen eine „tolle Sache über die Region hinaus“.

