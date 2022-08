Viele Lastwagenfahrer ohne Pause auf der A7 unterwegs

Die Polizei kontrolliert auf der A7 mehrere Lastwagenfahrer. Einige sind mit falschen Fahrerkarten unterwegs, um Pausen zu umgehen.

Eine nächtliche Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs hat Straftaten aufgedeckt: Der Gefahrgut-Überwachungstrupp der Autobahnpolizei Memmingen führte in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Kontrolle auf der A7 im Bereich Illertissen durch. Dabei stellten die Kontrolleure laut einer Pressemitteilung zahlreiche Verstöße fest. Ein türkischer Fahrer eines slowenischen Sattelzuges hatte in seinem digitalen Fahrtenschreiber eine fremde Fahrerkarte eingelegt, um so die Einhaltung seiner Lenk- und Ruhezeiten vorzutäuschen. Er musste eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich hinterlegen.

Kurze Zeit später stellten die Beamten bei der Kontrolle eines griechischen Sattelzuges ebenfalls Fahrten auf einer fremden Fahrerkarte fest. Der griechische Fahrer war hier bereits seit mehr als 16 Stunden am Steuer und seit mehr als 24 Stunden ohne ausreichende Pausen. Bei ihm erhoben die Beamten ebenfalls eine vierstellige Sicherheitsleistung, zudem ordneten sie eine Ruhezeit an.

Bei einer vor zwei Wochen in Italien durchgeführten Kontrolle blieb der Umstand, dass bereits mehrere Monate eine fremde Fahrerkarte verwendet wurde, unentdeckt. Gegen das Unternehmen erhoben die Beamten ebenfalls eine Sicherheitsleistung in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. In beiden Fällen leiteten die Beamten gegen die Fahrer Strafverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten ein und stellten die fremden Fahrerkarten sicher. Die betroffenen Firmen zeigen die Kontrolleure beim Bundesamt für Güterverkehr an. (AZ)