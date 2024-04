Illertissen

vor 47 Min.

Viele Umzüge belasteten die Musikschule Dreiklang in Illertissen

Derzeit hat die Musikschule Dreiklang in Illertissen ihre Unterrichtsräume im alten Walsergebäude, Tür an Tür zum Büro von Bernd Karrer vom Forstrevier Illertissen.

Plus Die Stadt muss 30.000 Euro nachzahlen und passenden Ersatz für die weggefallenen Schulräume im LEW-Gebäude finden. So wird für 2024 kalkuliert.

Von Regina Langhans

Finanziell wie künstlerisch steht die Musikschule Dreiklang gut da: Der Haushalt 2024 ähnelt den Verhältnissen von 2023, bei Entgelten und Personalkosten bahnen sich dem allgemeinen Trend geschuldet geringe Erhöhungen an. Der Ballettunterricht entwickle sich zur Vorzeigesparte, der angebotene Seniorentanz komme gut an und die Zahl der Belegungen bleibe konstant, resümiert Schulleiter Christoph Erb. Dass in Illertissen 30.000 Euro Nachzahlung anstünden, sei kein Ausreißer sondern eine missverstandene Kalkulation, so Erb. Belastender findet er die in seinen Augen unbefriedigende Unterrichtssituation mit derzeitigem Standort im alten Walsergebäude.

Das aktuelle Provisorium tangiert beim Instrumentalunterricht womöglich den direkt nebenan einquartierten Förster Bernd Karrer vom Forstrevier Illertissen, fürchtet Christoph Erb. Eltern habe er schon beruhigen müssen, dass die Unterrichtsqualität nicht unter den Standortwechseln leide. Tatsächlich ist die Musikschule ausgerechnet in Illertissen mit der Höchstzahl an Belegungen etliche Male umgezogen, mit sehr viel Eigenleistung, aber stets kostspieligen Klaviertransporten durch Spezialfirmen, so der Schulleiter. Anfangs fand der Unterricht direkt in der Bischof-Ulrich-Grundschule statt, bis die Räume mit Einführung der Ganztagsklassen von der Schule selbst gebraucht wurden. Eine gute Alternative gab es mit dem LEW-Gebäude, wo Dreiklang später Stück für Stück der Kinderbetreuung weichen musste. Übergangsweise testete die Musikschule das Jugendheim der Pfarrei St. Martin, doch die Räume waren zu hellhörig.

