Vier Männer bringen Naturkosmetik aus Illertissen auf den Markt

Lokal Ein gemeinsamer Urlaub in der Türkei bringt die Gründer auf die Idee zu ihrer eigenen Pflegeserie. Die Freunde haben einiges mit ihrer Marke vor.

Männer und Kosmetik – diese Kombination hat für vier Start-up-Unternehmen aus dem Illertissener Ortsteil Betlinshausen großes Potenzial: Seit sechs Monaten vermarkten sie ihre selbst entwickelte Tages- und Nachtcreme und wollen ihr Portfolio bald weiter ausbauen.