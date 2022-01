Vier Personen werden bei Unfall auf der A7 bei Illertissen verletzt

Auf der Autobahn stoßen zwischen Altenstadt und Illertissen mehrere Autos zusammen. Zwei Personen werden nach dem Unfall in eine Klinik gebracht.

Ein Auffahrunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, hat sich am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen ereignet. Dadurch wurde die Fahrbahn in Richtung Norden teilweise blockiert, der Verkehr konnte auf der Standspur vorbeilaufen. Dennoch bildete sich ein langer Rückstau, der bis zur Ausfahrt Altenstadt zurückreichte.

Gegen 15 Uhr war die Fahrbahn der A7 in Richtung Norden wieder geräumt

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt. Zwei davon wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, zwei weitere wurden an der Einsatzstelle ambulant untersucht und behandelt. Die Höhe des Sachschadens war am Sonntagnachmittag noch unklar. Gegen 15 Uhr war die Fahrbahn geräumt und der Verkehr normalisierte sich wieder. Die Feuerwehr Altenstadt war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen und beim Aufräumen zu helfen. Die Feuerwehr Illertissen hatte weiter südlich eine Vorwarnung erstellt. (wis)