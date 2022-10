Illertissen/Vöhringen

Am Vöhringer und Illertisser Bahnhof verschwinden Fahrräder

Fahrraddiebe haben am Wochenende in Vöhringen und Illertissen Beute gemacht.

In Vöhringen wird ein Fahrrad gestohlen, in Illertissen haben es Diebe auf ein E-Bike abgesehen. Beide Räder standen jeweils abgesperrt in Bahnhofsnähe.

In Illertissen und Vöhringen haben unbekannte Personen Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei meldet, standen beide Räder abgesperrt jeweils im Bereich des Bahnhofs. Ein weiß-violettes Herrenrad der Marke Bulls war in Vöhringen an einen Zaun gekettet. Die Beamten vermuten, dass das Rad im Zeitraum zwischen Freitag, 6.40 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, entwendet wurde. Ein blaues Pedelec der Marke Focus wurde im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, gestohlen. Es stand am Fahrradabstellplatz am Illertisser Bahnhof im Fabrikweg. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)

