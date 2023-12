Bargeld und Bankkarte aus unversperrten Autos entwendet

In Illertissen und Vöhringen nutzen Diebe die Gelegenheit und machen sich an zwei geparkten Autos zu schaffen. Eine Zeugin schlägt Alarm.

Gelegenheit macht Diebe - diese unliebsame Erfahrung machten zwei Autobesitzer am Weihnachtswochenende. Bislang unbekannte Täter haben aus zwei verschiedenen Fahrzeugen, die in der Nähe von Wohnanwesen in Illertissen und Vöhringen unversperrt abgestellt worden waren, Bargeld und in einem Fall noch eine Bankkarte gestohlen.

Im ersten Fall parkte ein 36-Jähriger am Samstag um etwa 16 Uhr sein Auto im Hof seines Anwesens in der Winterstraße in Illertissen. Erst am folgenden Tag gegen 23.40 Uhr bemerkte er, dass das komplette Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro, sowie seine Debitkarte, verschwunden war. Beides hatte sich im Geldbeutel befunden, den er im Auto gelassen hatte. Weil keine Aufbruchsspuren am Wagen erkennbar waren, geht die Polizei davon aus, dass der 36-Jährige vergessen hatte, sein Auto abzusperren.

So beschreibt eine Zeugin den Dieb in Vöhringen

Im zweiten Fall stellte ein 59-Jähriger am Samstagabend sein Auto vor seinem Wohnhaus in der Baderstraße in Vöhringen unversperrt ab. Am folgenden Tag fiel einer aufmerksamen Nachbarin um 8.55 Uhr ein Mann auf, der die Beifahrertüre des genannten Autos öffnete. Anschließend durchwühlte der Mann das Innere des Fahrzeugs und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Bei der folgenden Überprüfung des Autos wurde festgestellt, dass ein Geldbeutel mit 65 Euro Bargeld gestohlen worden war, der in der Mittelkonsole abgelegt war.

Die Zeugin konnte den Täter so beschreiben: Der Mann war etwa 30 Jahre alt und mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Mütze bekleidet. Er trug zudem schwarz-weiße Schuhe (Sneaker) und hatte einen grauen Rucksack dabei. Mögliche Zeugen der Taten oder Personen, die den Geflüchteten gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter 07303/9651-0 telefonisch zu melden. (AZ)