Betrunkener Mann bedroht seine Ehefrau

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Dienstag mehrfach seine Ehefrau bedroht. Weil Angehörige Alarm schlugen, griff dann auch die Polizei in den Streit zwischen dem Paar ein. Der 35-jährige Mann soll zunächst mit seiner 29-jährigen Frau zu einer Tankstelle an der Autobahnanschlussstelle Vöhringen gefahren sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits getrunken und konsumierte nun an der Tankstelle weitere alkoholische Getränke. So entbrannte der Streit zwischen dem Paar.

Weil Frau falsch abbiegt, wird der Mann wieder aggressiv

Der 35-Jährige setzte sich schließlich in sein Fahrzeug und fuhr langsam auf die 29-Jährige zu, die mit einem Sprung ins Gebüsch ausweichen musste. Die Auseinandersetzung ging weiter. Zwischenzeitlich beruhigte sich die Situation dann soweit, dass die Frau ihren Mann überzeugen, sie fahren zu lassen. Aufgrund der Aufregung bog die 29-Jährige allerdings fälschlicherweise nach Illerberg ab und nicht in Richtung Illertissen. Dies brachte den 35-Jährigen nach Schilderungen der Polizei erneut in Rage und es kam wieder zum lautstarken Streit. Als die Frau in Illerberg wenden wollte, touchierte sie einen Gartenzaun und fuhr dann ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, weiter. Mutmaßlich deshalb, weil ihr Ehemann sie dazu drängte, teilt die Polizei mit.

Als das Paar schließlich zu Hause eintraf, stritt es immer noch. Angehörige verständigten deshalb die Polizei. Nach Einschätzung der Beamten befand sich der 35-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und war merklich alkoholisiert. Auch gegenüber den Polizisten verhielt er sich äußerst aggressiv, sodass er gefesselt werden musste. Für den 35-Jährigen endete die Nacht mit der Einweisung in ein Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (AZ)