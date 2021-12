Illertissen/Vöhringen

Carnac und Co.: In den Partnerstädten ist die Weihnachtsstimmung gedämpft

Strenge Corona-Regeln gelten auch in den Ländern, in denen Illertissen Partnerstädte hat. Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Carnac (Frankreich) und Elbogen (Tschechien) sind stark eingeschränkt.

Plus Wie in Illertissen und Vöhringen können auch in ihren Partnerstädten Traditionen nicht gepflegt werden. So ist die Situation in Carnac, Hettstedt und Loket.

Von Regina Langhans und Ursula Katharina Balken

Die Corona-Situation verschärft sich kurz vor Weihnachten wieder. Das ist nicht nur im Landkreis Neu-Ulm zu spüren, sondern auch in den Partnerstädten Illertissens und Vöhringens im In- und Ausland. Vieles, das bereits geplant war, muss wieder abgesagt werden. Teilweise angesichts der rasanten Entwicklungen auch sehr kurzfristig.

