Illertissen/Vöhringen

13:41 Uhr

Coronamaßnahmen: Polizei kontrolliert in Illertissen und Vöhringen

Die Polizei hat in Illertissen und Vöhringen die Einhaltung der Corona-Regeln vor allem in der Gastronomie kontrolliert.

Insgesamt 31 Betriebe sind am Mittwoch in Illertissen und Vöhringen kontrolliert worden. In zwei Fällen gab es Anzeigen gegen Gaststättenbetreiber und Gäste.

Die Polizeiinspektion Illertissen erhielt am Mittwochnachmittag Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei. Diese übernahmen schwerpunktmäßig die Kontrolle der derzeit gültigen Infektionsschutzmaßnahmen. Es gab jedoch kaum Beanstandungen. Insgesamt wurden an diesem Nachmittag 31 Betriebe der Gastronomie, Schnellimbisse und für körpernahe Dienstleistungen, wie Friseure überprüft. Die Beamten kontrollierten dabei 79 Personen. Lediglich in jeweils einer Gaststätte in Illertissen und Vöhringen stellten sie Verstöße fest. In beiden Fällen hielt sich in den Räumlichkeiten eine nicht vollständig geimpfte Person auf, berichtet die Polizei. Die jeweils Betroffenen sowie die Betreiber der Lokale erhielten eine Anzeige. Polizei Illertissen: Großteil der Bevölkerung hält sich an Corona-Regeln Über die eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren entscheidet das Landratsamt Neu-Ulm. Die Kontrollen hätten wieder einmal bestätigt, dass sich ein Großteil der Bevölkerung und auch die Gewerbetreibenden an die Vorgaben des Infektionsschutzes halten, so die Bilanz der Polizei. (AZ)

Themen folgen