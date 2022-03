Feuerwehren rücken nachts zu A7-Parkplatz aus

Wegen eines Fahrzeugbrands sind Feuerwehren nachts zum A7-Parkplatz Winterhalde ausgerückt. Vor Ort stellt sich die Situation etwas anders dar.

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Feuerwehren Illertissen und Weißenhorn in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr alarmiert worden. Dieser sollte sich auf der A7 am Parkplatz Winterhalde, nördlich der Ausfahrt Vöhringen, ereignet haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich allerdings heraus, dass ein nur mit dem Fahrer besetzter Doppelstock-Reisebus einen Motorschaden hatte. Infolgedessen war vermutlich Öl verbrannt, was zu vorübergehender Rauchentwicklung geführt hatte. Nachdem auch die Autobahnpolizei und ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei eingetroffen waren, konnten die Feuerwehrkräfte die Rückfahrt antreten. (wis)