Geldbörsendiebe sind in Supermärkten unterwegs

Am Donnerstag entwendeten unbekannte Täter drei Frauen im Alter von 68 bis 84 Jahren beim Einkaufen die Geldbörsen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang, da die Vorgehensweise der Täter in allen Fällen ähnlich ist.

Am Vormittag stahl man einer 77-Jährigen im Supermarkt am Illertisser Saumweg das Portemonnaie aus ihrer Einkaufstasche im Wagen. Ebenso wurde einer 68-Jährigen in einem Vöhringer Supermarkt in der Adalbert-Stifter-Straße die Geldbörse aus dem Einkaufswagen entwendet. Eine 84-Jährige hatte ihre Geldbörse offen im Einkaufskorb im Wagen in einem Supermarkt in der Industriestraße in Vöhringen, wo sie ebenfalls gestohlen wurde. (AZ)