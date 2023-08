Illertissen/Vöhringen

vor 32 Min.

Küchenstudio schließt in Illertissen und zieht nach Vöhringen

Plus Möbel Konrad gibt zum Jahresende seinen Standort in Illertissen auf und konzentriert den Verkauf von Küchen in Vöhringen. So begründet die Chefin das.

Von Jens Noll

Ein großes Plakat kündigt die Umstrukturierung an. Das Wort "Räumungsverkauf" ist am Gebäude des Illertisser Küchenstudios "Küchen mit" zu lesen, ergänzt durch die Information, dass das Geschäft nach Vöhringen umziehen wird. Wer eine neue Küche kaufen möchte, kann sich dafür künftig am Stammhaus von Möbel Konrad beraten lassen.

Zum Jahresende wird das Unternehmen den Illertisser Standort schließen, wie Geschäftsführerin Tanja Konrad auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Auf Dauer könne das Illertisser Küchenstudio nicht mehr betrieben werden, sagt sie, und führt den Personalmangel als Begründung an. "Ich finde kein Fachpersonal mehr."

