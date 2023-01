Neue Packstationen der Post laufen mit Solarenergie

Die Deutsche Post baut ihr Automatennetz aus. In Vöhringen und in Illertissen gibt es jetzt jeweils drei Standorte. Bundesweit sollen es noch viel mehr werden.

Die Deutsche Post DHL hat zwei neue DHL Packstationen in Illertissen und Vöhringen in Betrieb genommen. Das Besondere an den beiden Standorten: Beide Station werden mit Solarenergie betrieben.

Die Post hat bei ihren Standorten offenbar noch viel Nachholbedarf: Zum einen fehlen nämlich laut Bundesnetzagentur auf dem Land 140 Pflichtstandorte, die durch das Unternehmen nicht besetzt werden. Einer Verordnung regelt, dass es in jeder Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben muss. Ab einer Größe von 4000 Einwohnern darf eine Filiale demnach in zusammenhängend bebauten Wohngebieten nicht weiter entfernt sein als zwei Kilometer.

An 140 Pflichtstandorten erfüllt die Post diese Vorgabe nicht, allerdings sei das teilweise auch nur vorübergehend der Fall. Bundesweit müssten nach Angaben der Bundesnetzagentur mindestens 12.000 Filialen vorhanden sein, tatsächlich seien es sogar 13.000 stationäre Standorte. Zuletzt hatten sich viele Postkunden in Illertissen über einen Standortwechsel geändert: Die Filiale zog vom Rewe in Bahnhofsnähe in den V-Markt am Stadtrand um.

Post plant den Ausbau ihres Packstationsnetzes

Zum anderen hat die Post selbst bei ihren Packstationen, an denen Kunden rund um die Uhr Pakete abholen oder vorfrankierte Sendungen verschicken können, einen intensiven Ausbau geplant. Aktuell umfasst das Packstationsnetz nach Unternehmensangaben deutschlandweit mehr als 11.000 Automaten. Bis zum Jahresende 2023 sind mindestens 15.000 weitere Packstationen geplant. Das Unternehmen begründet diese Steigerung mit der wachsenden Kundenzahl, die diese Standorte nutzen. Allein im Jahr 2020 sei die Zahl der registrierten Kunden im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen.

Zwei neue Automaten sind jetzt im Landkreis Neu-Ulm in Betrieb gegangen – in der Ulmer Straße 19 in Illertissen nahe der Tankstelle sowie in der Memminger Straße 20 in Vöhringen. In Illertissen hat der Automat 66 Fächer, in Vöhringen 50. Einen Bildschirm gibt es hier nicht – für die Nutzung benötigen Kunden ein Smartphone und die kostenlose Post & DHL App. Weitere Packstationen betreibt die Post nach eigenen Angaben bei Rewe und Aldi in Illertissen sowie in Vöhringen bei Lidl und Aldi.

Packstationen in Vöhringen und Illertissen werden mit Smartphone gesteuert

Wie die meisten der Packstationen werden auch die neuen Automaten in Vöhringen und Illertissen mit Solarenergie betrieben. Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group, nennt die Vorteile: "Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die DHL Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre." Kunden könnten künftig beide Automatentypen nutzen – die klassische Packstation mit Bildschirm und Scanner sowie die App-gesteuerte Variante.