Illertissen/Vöhringen

vor 17 Min.

Reiseverkehr am Wochenende: Nach Süden geht es nur zäh voran

Viel Geduld brauchten alle, die am Samstag auf der Autobahn A7 in Richtung Süden unterwegs waren. Starker Reiseverkehr und Unfälle verursachten Stau.

Von Wilhelm Schmid

Wer am Samstag im dichten Wochenend-Reiseverkehr auf der A7 in Richtung Süden unterwegs war, musste viel Zeit und Geduld mitbringen. Dichter Verkehr sorgte für Stauungen auf der Autobahn - und dann kamen noch mehrere Auffahrunfälle dazu. Die Polizei, aber auch die Feuerwehr hatte an diesem Tag eine Menge zu tun.

